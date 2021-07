(Di mercoledì 21 luglio 2021)si gode l’estate e fa impazzire i fan che la seguono postandomozzafiato, uno scatto tira l’altro. Da tutti conosciuta per essere stata scelta come Bonas dagli… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Laura Cremaschi vacanze da sogno: il web pazzo di lei – FOTO - #Laura #Cremaschi #vacanze #sogno: - deeplyrooted411 : RT @PBItaliana: Laura CREMASCHI - gdzingaro : RT @dea_channel: buona serata con la divina Laura Cremaschi ??????????????????? - fabbianorozzang : RT @dea_channel: buona serata con la divina Laura Cremaschi ??????????????????? - dea_channel : buona serata con la divina Laura Cremaschi ??????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Cremaschi

BlogLive.it

fa impazzire i suoi followers su Instagram anche oggi, lo scatto è più 'sobrio' del solito ma non fa differenza: che schianto. Ci fa impazzire abitualmente durante l'anno con le sue ...1 Showgirl ed ex tentatrice di Temptation Island Vip ,è delle stelle del programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro . Nata a Bergamo nel 1987,si trasferisce poi a Milano, dove, dopo il diploma, fa il suo ingresso nel mondo della ...Laura Cremaschi in uno scatto Instagram ove si presenta vestita completamente di rosso: colore caldo come il suo sguardo. Che bellezza!Esplosiva come sempre la bella Laura Cremaschi che torna in scena su instagram con una bellissima foto con indosso un costume rosso ...