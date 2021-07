Inter | arriva la decisione | niente tournée in Usa

(Di mercoledì 21 luglio 2021) L'rinuncia allanegli Stati Uniti. Dopo il forfait da parte dell'Arsenal a causa dei diversi casi di positività al Covid, anche i nerazzurri hanno deciso di non partire per gli USA, ...

Advertising

Fla_69M : @CarloDiStefano8 @paolobertolucci @parallelecinico Ecco il bimbominkia che dicevo, arriva, offende, fa la pisciatin… - Damiano__89 : RT @marifcinter: UFFICIALE - Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto dall’Inter del diritto alle prestazioni sportive del calci… - ferngasp : @battitomilan7 Inter è in una situazione tale che ogni offerta che arriva come minimo va ascoltata. - WSMN00 : RT @marifcinter: UFFICIALE - Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto dall’Inter del diritto alle prestazioni sportive del calci… - SpazioInter : UFFICIALE - Arriva il comunicato, Dalbert saluta l'Inter - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter arriva

L'rinuncia alla tournée negli Stati Uniti. Dopo il forfait da parte dell'Arsenal a causa dei diversi casi di positività al Covid, anche i nerazzurri hanno deciso di non partire per gli USA, ...CAGLIARI - Il Cagliari abbraccia ufficialmente Dalbert . Il terzino classe 1993 brasilianodall'a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, con diritto di riscatto in favore dei rossoblù ed è il terzo volto nuovo a disposizione di mister Semplici dopo gli acquisti di Kevin ...Le parole Ore 18.15 – Cagliari, ufficiale l’arrivo di Dalbert dall’Inter: il comunicato – Con un comunicato ufficiale, il club sardo ha annunciato l’arrivo dell’esterno brasiliano Dalbert dall’Inter.Dalbert è ufficialmente un giocatore del Cagliari, arriva al club sardo in prestito fino al 2022. Il terzino saluta così l' Inter per la terza volta, dopo i prestiti con Fiorentina e Rennes ma questa ...