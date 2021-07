Il nuovo stadio della Roma non si farà. Raggi approva la delibera con i voti del Pd

virginiaraggi : Oggi ok Assemblea capitolina a revoca Tor di Valle. Ora possibile nuovo progetto stadio della Roma. Si apre nuovo c… - CarloCalenda : Singolare che la Sindaca continui a festeggiare i suoi fallimenti, lo Stadio a #TordiValle forse il più clamoroso.… - Agenzia_Ansa : La sindaca di Roma Virginia Raggi in un tweet annuncia la revoca, decisa dall'aula, del progetto dello Stadio della… - lucatellim : RT @CarloCalenda: Singolare che la Sindaca continui a festeggiare i suoi fallimenti, lo Stadio a #TordiValle forse il più clamoroso. Un gra… - Ol_Egy : RT @virginiaraggi: Oggi ok Assemblea capitolina a revoca Tor di Valle. Ora possibile nuovo progetto stadio della Roma. Si apre nuovo capito… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo stadio

La fine di un progetto mai nato, ildell'As Roma. Per riuscirsi il consiglio comunale è dovuto arrivare alla seconda convocazione, quando per approvare una delibera servono numeri più ..."Oggi ok Assemblea capitolina a revoca Tor di Valle. Ora possibileprogettodella Roma. Si aprecapitolo per rilancio città". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in un tweet annuncia la revoca, decisa dall'aula, del progetto dellodella ...ROMA, 21 LUG - "Oggi ok Assemblea capitolina a revoca Tor di Valle. Ora possibile nuovo progetto stadio della Roma. Si apre nuovo capitolo per rilancio città". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi i ...“Come amministrazione comunale stiamo completando in maniera spedita tutti gli atti amministrativi per sostenere lo sforzo economico e organizzativo della Ternana Calcio e ...