Covid oggi Basilicata, 29 contagi e zero morti: bollettino 21 luglio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono 29 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 21 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. 567 i tamponi molecolari effettuati. Il tasso di positività è salito dal 3,7 per cento del precedente bollettino al 4,9. I lucani guariti o negativizzati sono 20. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 19 (+3) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 555. Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 5.726 dosi. Finora sono 334.652 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (60,5 per ...

