Covid in Italia, focolai e zone rosse: ecco dove sono (Di mercoledì 21 luglio 2021) I casi di coronavirus salgono ancora nel nostro Paese, complice anche il diffondersi della variante Delta. sono diversi i cluster sul territorio, dal Piemonte al Molise. Intanto alcune regioni, come Sicilia e Calabria, optano per zone rosse locali Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 luglio 2021) I casi di coronavirus salgono ancora nel nostro Paese, complice anche il diffondersi della variante Delta.diversi i cluster sul territorio, dal Piemonte al Molise. Intanto alcune regioni, come Sicilia e Calabria, optano perlocali

Advertising

Ruffino_Lorenzo : I dati dell'Iss dimostrano che i vaccini in Italia stanno funzionando incredibilmente bene. Evitano le formi più gr… - Adnkronos : Il sottosegretario #Costa: 'Basta comunicare contagi giornalieri, creano clima che non aiuta'. - fattoquotidiano : Armi, boom nell’anno del Covid: in Italia licenze cresciute del 10%. “Più controlli sulla salute psicofisica di chi… - Jambonet1 : RT @Gianlustella: Ilaria Capua, chi paga gli errori drammatici dei virologi che hanno detto tutto e il contrario di tutto ?!? Non usate l… - iltelegrafista : Covid Italia, governo valuta stato d'emergenza fino al 31 dicembre. -