Con gli impianti zigomatici, sorride anche chi ha poco osso. (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le cause della carenza di osso mascellare possono essere differenti, ma c’è un timore comune a tutti quelli che soffrono di questo problema: non potersi avvalere dei vantaggi offerti dall’implantologia dentale, in particolare quella a carico immediato e doversi accontentare di risolvere con protesi mobili o fastidiosi interventi di ricostruzione ossea. Per chi soffre di carenza d’osso, per fortuna, ci sono gli impianti zigomatici, particolari impianti dentali che consentono di praticare l’implantologia (e il carico immediato) sfruttando l’osso degli zigomi invece di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le cause della carenza dimascellare pno essere differenti, ma c’è un timore comune a tutti quelli che soffrono di questo problema: non potersi avvalere dei vantaggi offerti dall’implantologia dentale, in particolare quella a carico immediato e doversi accontentare di risolvere con protesi mobili o fastidiosi interventi di ricostruzione ossea. Per chi soffre di carenza d’, per fortuna, ci sono gli, particolaridentali che consentono di praticare l’implantologia (e il carico immediato) sfruttando l’degli zigomi invece di ...

Advertising

borghi_claudio : Vedete che in certi casi con un esempio si riesce a far aprire gli occhi? Vedere in tendenza la provocazione… - caritas_milano : Il #RedditodiCittadinanza è indispensabile al Paese. É una misura da migliorare per raggiungere chi è più in diffi… - MassimGiannini : Questi sono gli “eletti del popolo”. Dovrebbero adempiere alla funzione con disciplina e onore. Dovrebbero sentire… - Mibavi1 : RT @AneAntone: @barbarab1974 La violenza e la furia del capitalismo verso gli schiavi viene di nuovo alla luce. Tutti i diritti conquistati… - gestoredirete : RT @CoiGkn: Dai cancelli delle fabbriche al circolino, dalla bacheca sindacale alla fermata del Bus. Stampiamo e diffondiamo! Sabato di nuo… -