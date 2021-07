Cashback, ora puoi raggiungere quota 100% con questo metodo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ufficialmente il Cashback dello stato è stato bloccato dallo scorso 30 giugno, ma c’è un trucco per recuperare addirittura il 100%. Si può recuperare il 100% di Cashback: ecco come fareIl Governo Draghi ha posto fine alla misura per l’incentivazione dell’utilizzo di moneta elettronica al posto del contante. I risultati della campagna, nonostante la possibilità di recuperare fino a 150 euro di bonus e di partecipare alla lotteria degli scontrini, è stato deludente, visto che la percentuale di italiani che hanno incrementato l’uso di bancomat e carte di credito non è salita in maniera determinante per tutto il periodo. ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ufficialmente ildello stato è stato bloccato dallo scorso 30 giugno, ma c’è un trucco per recuperare addirittura il. Si può recuperare ildi: ecco come fareIl Governo Draghi ha posto fine alla misura per l’incentivazione dell’utilizzo di moneta elettronica al posto del contante. I risultati della campagna, nonostante la possibilità di recuperare fino a 150 euro di bonus e di partecipare alla lotteria degli scontrini, è stato deludente, visto che la percentuale di italiani che hanno incrementato l’uso di bancomat e carte di credito non è salita in maniera determinante per tutto il periodo. ...

