Buongiorno dalla Borsa 21 luglio 2021

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Tele) – Chiusura in forte rialzo per laUSA, con il Dow Jones, che mette a segno un guadagno dell’1,62%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il Nasdaq 100, che termina la giornata a 14.728,21 punti. Tokyo riporta un guadagno dello 0,58%, terminando a 27.548 punti. Non si allontanaparità Shenzhen, che mostra un deludente +0,12%, archiviando la seduta a 15.011,4 punti. Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista. Andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,03%; in luce Londra, con un ampio progresso dello 0,79%; tonica ...