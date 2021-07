Avellino, countdown per il ritiro di Roccaraso: al via le visite mediche (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ cominciato il conto alla rovescia per l’inizio del ritiro di Roccaraso. Nella mattinata di oggi e domani i tesserati biancoverdi si sottoporranno alle canoniche visite mediche. Prelievi, tamponi e test fisici. Il tutto mentre per sabato 24 luglio è previsto l’arrivo in Abruzzo. L’Avellino di Piero Braglia vi resterà fino al prossimo 7 agosto. Il giorno dopo sarà sfida contro la Ternana in Coppa Italia. Fischio d’inizio fissato alle 18.30 al “Libero Liberati”. Sarà la prima uscita ufficiale per la compagine irpina. Sono già state fissate due ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ cominciato il conto alla rovescia per l’inizio deldi. Nella mattinata di oggi e domani i tesserati biancoverdi si sottoporranno alle canoniche. Prelievi, tamponi e test fisici. Il tutto mentre per sabato 24 luglio è previsto l’arrivo in Abruzzo. L’di Piero Braglia vi resterà fino al prossimo 7 agosto. Il giorno dopo sarà sfida contro la Ternana in Coppa Italia. Fischio d’inizio fissato alle 18.30 al “Libero Liberati”. Sarà la prima uscita ufficiale per la compagine irpina. Sono già state fissate due ...

Advertising

zazoomblog : Avellino countdown per il ritiro di Roccaraso: al via le visite mediche - #Avellino #countdown #ritiro - anteprima24 : ** ##Avellino, countdown per il #Ritiro di #Roccaraso: al via le visite mediche ** -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino countdown Nuovo stadio Avellino, è partito il countdown: il video della società ilCiriaco.it