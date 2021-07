Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 20 luglio 2021

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Idei programmi più visti di20, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la riproposizione di Carramba! Che sorpresa ha totalizzato 1810 spettatori (10.99% di share). La soap Mr. Wrong – Lezioni d’amore su Canale5 ha conquistato in media 1425 spettatori (8.78%), mentre lo show musicale Cornetto Battiti Livesu Italia1 ha realizzato 1572 spettatori (11.60%); su Rai2 il film tv Miss Fisher e la cripta delle lacrime ha portato a casa ...

tv: Bene l'omaggio a Raffaella Carrà, Rai 3 fa l'8,5% di share con Fabrizio De Andrè e PFM "... Di seguito tutti idella serata: Su Rai Uno Carramba! Che Sorpresa ha registrato 1.810.000 di ...