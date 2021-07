Verona | ufficiale la seconda maglia degli scaligeri – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 luglio 2021) L’Hellasha presentato ufficialmente lache i giocatori utilizzeranno nella stagione 2021-2022 L’Hellasha ufficializzato lada trasferta per la stagione 2021-2022. Ecco il comunicato del club veneto: «Dopo aver scoperto il nuovo Kit Home, è il momento di presentare l’HellasFC Macron Away Kit 2021/22. Per la prima volta dalla stagione 2018/19, culminata con il ritorno in Serie A TIM, è il bianco ad essere protagonista del kit gara ‘da trasferta’ della squadra di. Bianco come una stagione tutta da scrivere, bianco come una ...