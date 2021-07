Tennis, Olimpiadi Tokyo: entry list e tutti i partecipanti dei tabelloni uomini e donne (Di martedì 20 luglio 2021) Si avvicina il giorno dei sorteggi dei tabelloni delle Olimpiadi di Tokyo per quanto concerne il Tennis. Giovedì 22 luglio si conosceranno i dettagli di ciò che accadrà tra il 24 luglio e il 1° agosto. Saranno 86 gli atleti impegnati nei cinque tornei che assegneranno le medaglie di singolare maschile e femminile, e doppio, maschile, femminile e misto. In casa Italia pesano non poche le defezioni in campo maschile di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Saranno in gara Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Sara Errani, con l’Italia che schiererà una coppia nel doppio maschile. Le ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Si avvicina il giorno dei sorteggi deidellediper quanto concerne il. Giovedì 22 luglio si conosceranno i dettagli di ciò che accadrà tra il 24 luglio e il 1° agosto. Saranno 86 gli atleti impegnati nei cinque tornei che assegneranno le medaglie di singolare maschile e femminile, e doppio, maschile, femminile e misto. In casa Italia pesano non poche le defezioni in campo maschile di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Saranno in gara Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Sara Errani, con l’Italia che schiererà una coppia nel doppio maschile. Le ...

