Temptation Island | la coppia si separa | finisce malissimo

Temptation Island, la coppia composta da Manuela e Stefano si è dissolta, erano una delle coppie più forti nel programma, sembra che il loro amore sia al capolinea. Temptation Island, la coppia tra Manuela e Stefano sta per crollare dopo i video visti dalla coppia (Foto dal web)Nella quarta puntata del reality ci sono stati degli avvenimenti importanti tra Stefano e la single tentatrice Federica, il ragazzo non ha nascosto il suo interesse e la forte attrazione che prova per la ragazza, facendole diversi apprezzamenti. Manuela ha visto tutto quello che è ...

