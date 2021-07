Serie A, nella riunione del 26 luglio si discuterà dei diritti audiovisivi (Di martedì 20 luglio 2021) L’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti della Serie A discuterà “dell’aggiornamento sulla commercializzazione dei diritti audiovisivi delle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024” lunedì 26 luglio. Nel comunicato emesso dalla Lega è ciò che risalta tra i dieci punti all’ordine del giorno nella riunione convocata ‘esclusivamente in videoconferenza’. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) L’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti della“dell’aggiornamento sulla commercializzazione deidelle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024” lunedì 26. Nel comunicato emesso dalla Lega è ciò che risalta tra i dieci punti all’ordine del giornoconvocata ‘esclusivamente in videoconferenza’. SportFace.

Advertising

repubblica : Spezia, focolaio nella squadra creato da 2 giocatori no vax. Il medico: 'Non convocarli? Spetta ai club' - TuttoMercatoWeb : Ag. Fagioli: 'Credo Allegri voglia valutarlo. Mai inserito nella trattativa per Locatelli' - sscnapoli : ?? Il nostro percorso in #SerieATIM 2021/2022 inizia con #NapoliVenezia. ?? - 0TBX4L3 : RT @DISC0NNXCTED: pensavo che i big time rush fossero una band solo nella serie - soflhznl : RT @DISC0NNXCTED: pensavo che i big time rush fossero una band solo nella serie -