No! I dati israeliani non dimostrano che l’efficacia del vaccino Pfizer è «vicina allo zero» (Di martedì 20 luglio 2021) Il 14 luglio 2021 l’utente Rafael Zioni (@rzioni) pubblica un tweet con due tabelle relative ai casi positivi Covid19 in Israele dal 4 al 10 luglio 2021 comprensivo delle percentuali di vaccinati e non. Secondo l’utente, questi dati riportati nell’immagine farebbero pensare che l’efficacia del vaccino Pfizer sia «vicina allo zero». La tabella riporta una fonte, ossia il sito del Ministero della Salute israeliano nella sezione dedicata ai dati riguardanti la Covid19. Il primo problema relativo a questo grafico è l’estrema brevità del periodo considerato, ... Leggi su open.online (Di martedì 20 luglio 2021) Il 14 luglio 2021 l’utente Rafael Zioni (@rzioni) pubblica un tweet con due tabelle relative ai casi positivi Covid19 in Israele dal 4 al 10 luglio 2021 comprensivo delle percentuali di vaccinati e non. Secondo l’utente, questiriportati nell’immagine farebbero pensare chedelsia «». La tabella riporta una fonte, ossia il sito del Ministero della Salute israeliano nella sezione dedicata airiguardanti la Covid19. Il primo problema relativo a questo grafico è l’estrema brevità del periodo considerato, ...

