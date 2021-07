Lega | Tripodi | rifiuti | Zingaretti nomina nuovo dirigente esterno

(Di martedì 20 luglio 2021) Roma – “Il presidente della Regione Lazio, Nicola, deve rifare il piano regionale deibocciato dal Ministero, non si presenta in Aula e, intanto, ricorre a Rossana Cintoli, ennesimo, come Direttore della Direzione regionale Ciclo dei”. Lo afferma Orlando Angelo, capogruppo regionale della: aggiunge: “Nonostante il Consiglio di Stato abbia dichiarato illegittimi i dirigenti esterni su cui è stata sollecitata anche la Corte dei Conti,continua ad aggirare gli iter ...

Advertising

isadoralarosa : TANTO TUONO' CHE PIOVVE #votate_oggi_DdlZAN #obbligovaccinale Lega di Salvini e clan di Latina: le relazioni perico… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Tripodi

RomaDailyNews

ha invece elogiato le aziende coinvolte nella difesa nazionale - come raccontato su ... Laha ribadito nuovamente la 'favola' del pull factor , smentita a più riprese dai dati forniti dall'...'Zingaretti - dicono il capogruppo leghista alla Pisana, Orlando, e il segretario dellaProvincia Roma Sud, Tony Brugnuolo - spieghi ai Sindaci dove conferire i rifiuti'. Grillo e Conte ...Roma - "Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, deve rifare il piano regionale dei rifiuti bocciato dal Ministero, non si presenta in Aula ...Reggio Calabria: il VI Convegno “Franco Mosino” al pari della scorsa edizione si svolgerà per trattazione scritta “Il VI Convegno “Franco Mosino” al pari della scorsa edizione si svolgerà per trattazi ...