Il messaggio di Martina: "Questo periodo ci sta distruggendo" (Di martedì 20 luglio 2021) Firenze, 20 luglio 2021 " Nel messaggio che Martina ci manda da Malta, c'è tutta la disperazione di una ragazza di appena 17 anni, che si trova bloccata e isolata in un Paese straniero , non solo con ... Leggi su lanazione (Di martedì 20 luglio 2021) Firenze, 20 luglio 2021 " Nelcheci manda da Malta, c'è tutta la disperazione di una ragazza di appena 17 anni, che si trova bloccata e isolata in un Paese straniero , non solo con ...

Advertising

_Martina_80 : RT @Sarasunn_: Ho un messaggio per l'uomo che si occupa della colonna sonora: ho bisogno di te nella mia vita, tvb risp sul mio #Temptation… - harryvssun : riportiamo a galla questo messaggio di martina perché fondamentalmente nessuno sa cosa siamo @justtmarti - __stycazzy : auguri al mio sole. io sono metereopatica, ciò significa che quando non c'è il sole sono sempre giù, ma martina spl… - W4NTT0B3L0V3D : ho i dm intasati dallo stesso messaggio con lo stesso link YOU’RE SCARING ME - martina_freg : RT @Droghiere: Quel momento in cui apri per sbaglio un messaggio e quindi devi rispondere per forza ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????… -