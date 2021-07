Elena Sofia Ricci e il toccante appello ai fan: “Non dimenticatelo mai…” (Di martedì 20 luglio 2021) L’attrice si è rivolta agli ammiratori e ha parlato di un argomento importante, ha mandato un messaggio che le sta a cuore. Elena Sofia Ricci, nota attrice italiana, ha aumentato la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 20 luglio 2021) L’attrice si è rivolta agli ammiratori e ha parlato di un argomento importante, ha mandato un messaggio che le sta a cuore., nota attrice italiana, ha aumentato la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Vale1Val91 : RT @Dan81243778: Non ci credo questa serie ha battutto una Elena Sofia Ricci in replica .??#GrandHotel - emabrue : Ascolti tv analisi 18 luglio: Coletta esagera con le repliche ed Elena Sofia Ricci paga dazio. Camila batte Belén.… - Dan81243778 : Non ci credo questa serie ha battutto una Elena Sofia Ricci in replica .??#GrandHotel - AndreaAAmato : #Ascoltitv analisi 18 luglio: Coletta esagera con le repliche ed Elena Sofia Ricci paga dazio. Camila batte Belén.… - madonnacreola : Ah scusate quindi Elena Carlotta e Sofia sono fuori dai giochi ? -