Donna investita a Capriate: ricoverata al Papa Giovanni con trauma cranico

Grave incidente nella mattinata di martedì 20 luglio a Capriate San Gervasio, dove una Donna di 58 anni è stata investita mentre attraversava la strada. È successo attorno alle 7.45 in via Alcide De Gasperi: l'allarme è stato dato immediatamente, dopo che la Donna finita rovinosamente a terra ha inizialmente perso conoscenza. Sul posto un'ambulanza e i carabinieri della compagnia di Treviglio: dopo le prime cure prestate sul posto, si è reso necessario il trasferimento in codice giallo in ospedale. La prima diagnosi parla di trauma cranico.

