Covid Usa, Fauci: "Variante Delta 80% nuovi contagi" (Di martedì 20 luglio 2021) Oltre l'80 per cento dei nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti appartengono alla Variante Delta. Parola del virologo Anthony Fauci, che riferendo al Senato ha ribadito che i vaccini sono ancora ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) Oltre l'80 per cento deicasi di coronavirus negli Stati Uniti appartengono alla. Parola del virologo Anthony, che riferendo al Senato ha ribadito che i vaccini sono ancora ...

Advertising

SkySport : #Arsenal, SkySports: casi Covid nel gruppo squadra, annullata la tournée negli USA #SkySport - RobertoBurioni : Negli USA il 99,7% dei casi di COVID-19 si verifica nei non vaccinati, che costituiscono dunque un rischio per tutt… - Agenzia_Ansa : L'agenzia per la sicurezza dei farmaci americana Fda avverte sul rischio della possibile comparsa di una rara patol… - RubiuAntonello : Sicuramente ma fanno danni lo stesso x la capacità corruttiva. Si usa i covid come merce - FertGiuseppe : #USA : Per la seconda settimana consecutiva, più di mille americani sono morti a causa del vaccino COVID secondo il… -