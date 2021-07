Covid, De Luca vuole evitare la Dad: «Ma senza il 70% di immunizzati in classe solo studenti vaccinati» (Di martedì 20 luglio 2021) «È evidente che il mancato raggiungimento della soglia del 70% di immunizzazioni obbligherebbe le Direzioni scolastiche a mantenere il doppio regime: studenti vaccinati in presenza,... Leggi su ilmattino (Di martedì 20 luglio 2021) «È evidente che il mancato raggiungimento della soglia del 70% di immunizzazioni obbligherebbe le Direzioni scolastiche a mantenere il doppio regime:in pre,...

