Calciomercato Milan, torna di moda un nome per la trequarti (Di martedì 20 luglio 2021) Il Milan è la società italiana più attiva sul Calciomercato. I rossoneri hanno già chiuso sei acquisti tra nuovi arrivi e riscatti per un totale di 60mln di euro investiti. Il diavolo, però, è pronto ad aumentare il livello qualitativo della propria rosa e farà ancora diverse operazioni in entrata. Da risolvere il rebus trequartista, dopo l’arrivo di Diaz, per la sostituzione di Calhanoglu: sono tanti i nomi sul taccuino della società ma, nelle ultime ore, è tornato in auge un profilo che i rossoneri seguono da diverso tempo. Calciomercato Milan, torna DI ... Leggi su rompipallone (Di martedì 20 luglio 2021) Ilè la società italiana più attiva sul. I rossoneri hanno già chiuso sei acquisti tra nuovi arrivi e riscatti per un totale di 60mln di euro investiti. Il diavolo, però, è pronto ad aumentare il livello qualitativo della propria rosa e farà ancora diverse operazioni in entrata. Da risolvere il rebussta, dopo l’arrivo di Diaz, per la sostituzione di Calhanoglu: sono tanti i nomi sul taccuino della società ma, nelle ultime ore, èto in auge un profilo che i rossoneri seguono da diverso tempo.DI ...

Gazzetta_it : Calciomercato Milan, sì di Kaio Jorge: ora serve il sì del Santos. Summit per #Kessie - carlolaudisa : Sulla Gazzetta di oggi il sì di #KaioJorge al #Milan. Ora via alla trattativa con il #Santos per averlo subito.… - DiMarzio : #Milan | Ufficiale il ritorno di #BrahimDiaz dal #RealMadrid - masinusina : RT @calciomercatoit: - KunGrax : RT @MilanNewsit: Milan, a destra serve il vice-Calabria: Dalot sempre in pole -