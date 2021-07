Alluvione in Germania: la catastrofe climatica è arrivata anche in Europa (Di martedì 20 luglio 2021) Ovunque puntiamo il dito sul mappamondo c’è una catastrofe climatica in corso. L’Europa sta vivendo quella che è stata già definita l’Alluvione del secolo, le piogge torrenziali in Olanda, Belgio, Germania e ora Austria che hanno causato centinaia di morti e dispersi. L’America settentrionale ha fatto segnare temperature superiori ai 50 gradi in Canada, che hanno provocato la morte di migliaia di animali marini. L’America latina fa i conti con quella foresta amazzonica sempre meno polmone verde del Pianeta, dopo che uno studio ha rilevato che a causa degli incendi e della deforestazione massiva in corso ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 luglio 2021) Ovunque puntiamo il dito sul mappamondo c’è unain corso. L’sta vivendo quella che è stata già definita l’del secolo, le piogge torrenziali in Olanda, Belgio,e ora Austria che hanno causato centinaia di morti e dispersi. L’America settentrionale ha fatto segnare temperature superiori ai 50 gradi in Canada, che hanno provocato la morte di migliaia di animali marini. L’America latina fa i conti con quella foresta amazzonica sempre meno polmone verde del Pianeta, dopo che uno studio ha rilevato che a causa degli incendi e della deforestazione massiva in corso ...

