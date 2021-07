Roma, scoppia il focolaio in un centro estivo: 20 positivi tra bambini e adulti (Di lunedì 19 luglio 2021) I casi nel Lazio non sembrano voler cedere e adesso tra i positivi ci sono anche loro: i bambini. Un cluster è scoppiato in un centro estivo nel quartiere di Balduina, a Roma. I casi certi riguardano 20 persone, tra cui bambini e adulti, mentre salgono a 40 le persone poste in isolamento domiciliare. In queste ore si stanno effettuando i tamponi sulle 20 persone in dubbio. Il focolaio sarebbe da imputare ad frequentatore del centro che ha accusato sintomi del Covid per poi sottoporsi a tampone e risultare positivo: ad aver ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) I casi nel Lazio non sembrano voler cedere e adesso tra ici sono anche loro: i. Un cluster èto in unnel quartiere di Balduina, a. I casi certi riguardano 20 persone, tra cui, mentre salgono a 40 le persone poste in isolamento domiciliare. In queste ore si stanno effettuando i tamponi sulle 20 persone in dubbio. Ilsarebbe da imputare ad frequentatore delche ha accusato sintomi del Covid per poi sottoporsi a tampone e risultare positivo: ad aver ...

