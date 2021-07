Ranking ATP (19 luglio 2021), Matteo Berrettini ottavo nonostante lo stop. Esce dai 100 Salvatore Caruso (Di lunedì 19 luglio 2021) Con la conclusione dei tornei di Amburgo (di categoria 500), Bastad e Newport (250) della scorsa settimana, stamane è stato rilasciato il Ranking mondiale ATP aggiornato: nessuna variazione tra i primi dieci del Ranking, e così in casa Italia Matteo Berrettini, nonostante lo stop per infortunio che gli farà saltare anche le Olimpiadi, resta al numero 8. Top 10 ATP (Ranking al 19.07.2021)1 Novak Djokovic (Serbia) 12113 3 Daniil Medvedev (Russia) 10370 2 Rafael Nadal (Spagna) 8270 5 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 8030 7 Alexander Zverev (Germania) 7340 4 ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) Con la conclusione dei tornei di Amburgo (di categoria 500), Bastad e Newport (250) della scorsa settimana, stamane è stato rilasciato ilmondiale ATP aggiornato: nessuna variazione tra i primi dieci del, e così in casa Italialoper infortunio che gli farà saltare anche le Olimpiadi, resta al numero 8. Top 10 ATP (al 19.07.)1 Novak Djokovic (Serbia) 12113 3 Daniil Medvedev (Russia) 10370 2 Rafael Nadal (Spagna) 8270 5 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 8030 7 Alexander Zverev (Germania) 7340 4 ...

