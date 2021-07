Questo video è reale, ma non mostra la rottura di una diga a Wuppertal (Germania) (Di lunedì 19 luglio 2021) Il 16 luglio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video della durata di 37 secondi che mostra fiumi di acqua e fango scendere da delle colline e inondare campi e strade. Le immagini sono accompagnate da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Aggiornamento Germania: La diga di Wuppertal si è rotta a causa delle forti piogge nella regione..! Come ai tempi di Noè?». Il riferimento è alle forti alluvioni che nei giorni scorso hanno colpito l’Europa occidentale, in particolare Belgio e Germania, provocando morti, dispersi e ingenti danni. La ... Leggi su facta.news (Di lunedì 19 luglio 2021) Il 16 luglio 2021 su Facebook è stato pubblicato undella durata di 37 secondi chefiumi di acqua e fango scendere da delle colline e inondare campi e strade. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Aggiornamento: Ladisi è rotta a causa delle forti piogge nella regione..! Come ai tempi di Noè?». Il riferimento è alle forti alluvioni che nei giorni scorso hanno colpito l’Europa occidentale, in particolare Belgio e, provocando morti, dispersi e ingenti danni. La ...

