Programmi TV di stasera, lunedì 19 luglio 2021. Ultima puntata per Quarta Repubblica (Di lunedì 19 luglio 2021) Nicola Porro con Matteo Salvini Rai1, ore 21.25: La Vita Promessa – Replica Fiction del 2018, di Ricky Tognazzi, con Luisa Ranieri, Thomas Trabacchi, Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Cristiano Caccamo, Emilio Fallarino. Prima puntata: Anni ‘20. A capo della famiglia Carrizzo c’è Carmela, una siciliana tenace e combattiva che sfugge al desiderio e ai soprusi di Vincenzo Spanò, un campiere senza scrupoli che la perseguita fino ad ammazzare di botte suo figlio Rocco, che rimarrà disabile a vita, e ad ucciderle il marito, che spronava i contadini a reagire allo sfruttamento dei latifondisti. Carmela, per amore dei figli, decide di emigrare in America. A New York, però, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 luglio 2021) Nicola Porro con Matteo Salvini Rai1, ore 21.25: La Vita Promessa – Replica Fiction del 2018, di Ricky Tognazzi, con Luisa Ranieri, Thomas Trabacchi, Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Cristiano Caccamo, Emilio Fallarino. Prima: Anni ‘20. A capo della famiglia Carrizzo c’è Carmela, una siciliana tenace e combattiva che sfugge al desiderio e ai soprusi di Vincenzo Spanò, un campiere senza scrupoli che la perseguita fino ad ammazzare di botte suo figlio Rocco, che rimarrà disabile a vita, e ad ucciderle il marito, che spronava i contadini a reagire allo sfruttamento dei latifondisti. Carmela, per amore dei figli, decide di emigrare in America. A New York, però, ...

