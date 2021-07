Omicidio Vannini, la Cassazione: “La condotta di Ciontoli fu spietata. Tutti sapevano ma nessuno si attivò per allertare tempestivamente i soccorsi” (Di lunedì 19 luglio 2021) “La condotta di Antonio Ciontoli fu non solo assolutamente anti doverosa ma caratterizzata da pervicacia e spietatezza, anche nel nascondere quanto realmente accaduto, sicché appare del tutto irragionevole prospettare, come fa la difesa, che egli avesse in cuor suo sperato che Marco Vannini non sarebbe morto”. È quanto sostengono i giudici della quinta sezione penale della Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui il 3 maggio scorso (leggi l’articolo) hanno confermato la condanna a 14 anni di carcere per Antonio Ciontoli, accusato di Omicidio volontario con dolo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 luglio 2021) “Ladi Antoniofu non solo assolutamente anti doverosa ma caratterizzata da pervicacia e spietatezza, anche nel nascondere quanto realmente accaduto, sicché appare del tutto irragionevole prospettare, come fa la difesa, che egli avesse in cuor suo sperato che Marconon sarebbe morto”. È quanto sostengono i giudici della quinta sezione penale della Corte dinelle motivazioni della sentenza con cui il 3 maggio scorso (leggi l’articolo) hanno confermato la condanna a 14 anni di carcere per Antonio, accusato divolontario con dolo ...

