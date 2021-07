Lega Pro, ecco il nuovo pallone per la stagione 2021-2022 (Di lunedì 19 luglio 2021) Le Lega Pro, tramite i propri canali ufficiali, ha presentato il nuovo pallone per la stagione 2021-2022: “L’innovazione passa attraverso un inedito concept grafico, progettato per aumentare la reattività di “lettura” della traiettoria e la velocità di giocata ma la novità più importante di Magister Legacy by Erreà è racchiusa nei contenuti. Sul pallone è stato, infatti, inserito uno speciale QR Code con cui Lega Pro potrà veicolare informazioni esclusive, dando la possibilità di ricevere e condividere notizie e aggiornamenti. Grazie alla ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021) LePro, tramite i propri canali ufficiali, ha presentato ilper la: “L’innovazione passa attraverso un inedito concept grafico, progettato per aumentare la reattività di “lettura” della traiettoria e la velocità di giocata ma la novità più importante di Magistercy by Erreà è racchiusa nei contenuti. Sulè stato, infatti, inserito uno speciale QR Code con cuiPro potrà veicolare informazioni esclusive, dando la possibilità di ricevere e condividere notizie e aggiornamenti. Grazie alla ...

Advertising

borghi_claudio : con 600 mila visualizzazioni il decalogo #nogreenpass ha superato anche il sondaggio pro o contro Lega in governo D… - LegaProOfficial : Con #MagisterLegacy è stato amore a prima vista ???? Scopri da vicino il nuovissimo pallone @ErreaOfficial per… - sportli26181512 : Serie C, il nuovo pallone per il 2021-2022: è dotato di Qr code: La Lega Pro ha presentato il nuovo pallone realizz… - MPellegrini1988 : RT @borghi_claudio: con 600 mila visualizzazioni il decalogo #nogreenpass ha superato anche il sondaggio pro o contro Lega in governo Dragh… - NemNemecsek : @cugusi1952 Giorgetti è uno Zaia Lombardo rispetto a Salvini cambia tutto è pro Euro pro Europa è Nato in Veneto Za… -