E' la settimana del Green Pass in Italia | la politica si divide ma deciderà Draghi

(Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo la strada indicata dal presidente francese Macron, anche negli altri paesi si sta decidendo per il: resta solo da capire quali siano i punti fermi da difendere. Sono in arrivo le ...

...Governo, in totale sono 61.543.227 le dosi somministrate, pari al 92,9% di quelle attualmente a disposizione delle regioni. La campagna vaccinale prosegue con numeri alti: anche nella......scientifico (Cts) e poi della cabina di regia con il presidenteConsiglio Mario Draghi sulla spinosa questionegreen pass che porterà al nuovo decreto anti - Covid da varare incon ...COSA PREVEDE IL GREEN PASS Il green pass allargato – con il ciclo completo di vaccinazione e non più con una sola dose – dovrebbe entrare in vigore a inizio agosto anche per evitare cambi di colore de ...Le principali Borse europee hanno aperto la prima seduta della settimana in ribasso a causa dei timori su variante delta e inflazione.