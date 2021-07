Discovering Simo | la Ventura torna su Real Time Co-produce il figlio di Barbara D’Urso

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 19 luglio 2021)Sim Se per il debutto su Rai2 in coppia con Paola Perego, bisognerà attendere settembre, per il ritorno dinasu, con la seconda stagione di, manca poco. E, tra una novità e l’altra, c’è un aspetto curioso che ha attirato la nostra attenzione e riguarda il “dietro le quinte” del programma. Se2 segna ancora una volta la presenza dellanella triplice veste di conduttrice, autrice e produttrice, in questa nuova stagione si affianca una nuova ...