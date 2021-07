Covid oggi Lombardia, 208 contagi e un morto: bollettino 19 luglio (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 208 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 luglio in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registra un altro morto, che porta il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia a 33.810. I casi delle ultime 24 ore sono stati individuati a fronte di 11.621 tamponi effettuati, per un tasso di positività pari all’1,7%. Diminuisce il numero di pazienti in terapia intensiva, dove sono ricoverate 30 persone, una meno di ieri; mentre cresce quello dei ricoverati nei reparti Covid ordinari: 138, 3 più di 24 ore fa. L'articolo proviene da Sbircia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 208 i nuovida coronavirus19in, secondo i dati dell’ultimo. Si registra un altro, che porta il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia a 33.810. I casi delle ultime 24 ore sono stati individuati a fronte di 11.621 tamponi effettuati, per un tasso di positività pari all’1,7%. Diminuisce il numero di pazienti in terapia intensiva, dove sono ricoverate 30 persone, una meno di ieri; mentre cresce quello dei ricoverati nei repartiordinari: 138, 3 più di 24 ore fa. L'articolo proviene da Sbircia ...

