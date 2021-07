Covid Gb, 39.950 nuovi contagi e 19 morti (Di lunedì 19 luglio 2021) In Gran Bretagna nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39.950 casi di Covid e 19 decessi. Il giorno precedente i nuovi contagi erano stati 48.161 e 25 i morti. Lunedì della scorsa settimana, i nuovi contagi erano stati 34.471 e i decessi sei. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 luglio 2021) In Gran Bretagna nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39.950 casi die 19 decessi. Il giorno precedente ierano stati 48.161 e 25 i. Lunedì della scorsa settimana, ierano stati 34.471 e i decessi sei. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

ultimenews24 : In Gran Bretagna nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39.950 casi di Covid e 19 decessi. Il giorno precedente… - fisco24_info : Covid Gb, 39.950 nuovi contagi e 19 morti: Il dato delle ultime 24 ore. Quello precedente riportava 48.161 contagi… - italiaserait : Covid Gb, 39.950 nuovi contagi e 19 morti - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: I dati aggiornati sulla pandemia in Alto Adige. 6 positivi su oltre 950 test. Due in più i ricoveri in ospedale. Nessu… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: I dati aggiornati sulla pandemia in Alto Adige. 6 positivi su oltre 950 test. Due in più i ricoveri in ospedale. Nessu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 950 Covid Gb, 39.950 nuovi contagi e 19 morti Il dato delle ultime 24 ore. Quello precedente riportava 48.161 contagi e 25 morti In Gran Bretagna nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39.950 casi di Covid e 19 decessi. Il giorno precedente i nuovi contagi erano stati 48.161 e 25 i morti. Lunedì della scorsa settimana, i nuovi contagi erano stati 34.471 e i decessi sei.

6 nuovi positivi su 959 test. Salgono a 9 (2 in più i ricoveri) Nessun decesso. I positivi sono 6 su oltre 950 test fra PCR ed antigenici. 9, due in più, i ricoveri. Nessuno in terapia intensiva Credits

Covid Maiorca, 950 studenti contagiati. Concerti, feste e hotel: le origini del focolaio Sky Tg24 Covid Gb, 39.950 nuovi contagi e 19 morti In Gran Bretagna nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39.950 casi di Covid e 19 decessi. Il giorno precedente i nuovi contagi erano stati 48.161 e 25 ...

Vaccino anti-Covid: 3.950 le dosi somministrate ieri in Irpinia Nella giornata di ieri sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino 3.950 dosi di vaccino così suddivise: ...

Il dato delle ultime 24 ore. Quello precedente riportava 48.161 contagi e 25 morti In Gran Bretagna nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39.casi die 19 decessi. Il giorno precedente i nuovi contagi erano stati 48.161 e 25 i morti. Lunedì della scorsa settimana, i nuovi contagi erano stati 34.471 e i decessi sei.Nessun decesso. I positivi sono 6 su oltretest fra PCR ed antigenici. 9, due in più, i ricoveri. Nessuno in terapia intensiva CreditsIn Gran Bretagna nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39.950 casi di Covid e 19 decessi. Il giorno precedente i nuovi contagi erano stati 48.161 e 25 ...Nella giornata di ieri sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino 3.950 dosi di vaccino così suddivise: ...