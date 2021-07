Covid, Freedom Day: la Gran Bretagna sceglie la libertà. Revocate le restrizioni (Di lunedì 19 luglio 2021) Mentre il governo italiano, che si definisce democratico, si appresta a restringere le libertà personali dei suoi concittadini e di quanti entreranno nel nostro Paese imponendo l’utilizzo del Green pass in vari luoghi e occasioni e, di fatto, costringendo le persone a vaccinarsi per non vivere una vita di rinunce e di discriminazioni, la Gran Bretagna , nel nome del Freedom Day, va in controtendenza. E revoca quasi tutte le restrizioni imposte in precedenza per contenere la diffusione del Coronavirus, tra cui il rispetto del distanziamento sociale e l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 luglio 2021) Mentre il governo italiano, che si definisce democratico, si appresta a restringere lepersonali dei suoi concittadini e di quanti entreranno nel nostro Paese imponendo l’utilizzo del Green pass in vari luoghi e occasioni e, di fatto, costringendo le persone a vaccinarsi per non vivere una vita di rinunce e di discriminazioni, la, nel nome delDay, va in controtendenza. E revoca quasi tutte leimposte in precedenza per contenere la diffusione del Coronavirus, tra cui il rispetto del distanziamento sociale e l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi ...

Advertising

borghi_claudio : Con 50 mila casi al giorno... noi siamo a 3mila Covid, scatta il Freedom Day in Inghilterra: stop alle restrizioni - Agenzia_Ansa : Covid, è scattato il Freedom Day: in Inghilterra stop alle restrizioni. Scozia e Galles mantengono l'obbligo di mas… - MediasetTgcom24 : In Inghilterra è scattato il Freedom Day, stop restrizioni da Covid #freedomday - SecolodItalia1 : Covid, Freedom Day: la Gran Bretagna sceglie la libertà. Revocate le restrizioni - emamarro : RT @Agenzia_Ansa: Covid, è scattato il Freedom Day: in Inghilterra stop alle restrizioni. Scozia e Galles mantengono l'obbligo di mascherin… -