(Di lunedì 19 luglio 2021) Il termine condizionatore corrisponde all’inglese air-conditioner: apparecchio impiegato per il controllo della temperatura, dell’umidità, della circolazione e purezza dell’aria. Mentre nella lingua inglese esiste un unico temine per individuare la macchina in grado di creare il comfort ambientale, nell’accezione italiana si tende ad enfatizzare la possibilità di raggiungere una regolazione automatica che garantisca le caratteristiche dell’aria trattata in modo stabile nel tempo (mantenimento simultaneo). Molto spesso ci si domanda quale sia la differenza tra: inconsapevolmente si tende ad associare questi due termini, ...

Advertising

CorriereCitta : Condizionatori e climatizzatori a Roma - ElmaxwebOnline : ?? Promo Clima ! #Hisense #Samsung #Mitsubishi Prodotti Pronta Consegna, spedizione entro 24h Trasporto e Staffe G… - unozerozer0 : @garosi_andrea @MinutemanItaly E' sempre (da quando esistono i condizionatori) stato così, tutte le estati e finchè… -

Ultime Notizie dalla rete : Condizionatori climatizzatori

Lavorincasa.it

Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione diinvernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per ...... ma dovrai acquistare elettrodomestici (compresi forni e) di classe A + o superiori. ... Puoi fare richiesta del bonusse se una persona fisica, ma anche come condominio o ...Non solo Superbonus 110%. La BONASERA Multiservices offre alla clientela anche il Bonus 65%, costituito dallo sconto in fattura per la sostituzione di vecchi climatizzatori o di vecchie caldaie. Il bo ...Installare e utilizzare un condizionatore è una spesa che non tutti possono affrontare. Per voi i trucchi per sopravvivere alla bella stagione a costo zero ...