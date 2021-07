Caso Eni-Nigeria, il Csm convoca i procuratori aggiunti di Milano (escluso De Pasquale) per verificare incompatibilità ambientali (Di lunedì 19 luglio 2021) Tutti i procuratori aggiunti di Milano – a esclusione di Fabio De Pasquale – il presidente del Tribunale Roberto Bichi e il giudice Marco Tremolada sono stati convocati dal Consiglio superiore della magistratura nell’ambito dell’attività di vigilanza sul Caso Eni/Shell-Nigeria. L’organo di autogoverno vuol verificare se negli uffici giudiziari milanesi esistano situazioni di incompatibilità ambientale o funzionale in seguito alle frizioni degli ultimi mesi tra Tribunale e Procura e all’interno dello stesso ufficio inquirente. Quasi tutte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Tutti idi– a esclusione di Fabio De– il presidente del Tribunale Roberto Bichi e il giudice Marco Tremolada sono statiti dal Consiglio superiore della magistratura nell’ambito dell’attività di vigilanza sulEni/Shell-. L’organo di autogoverno vuolse negli uffici giudiziari milanesi esistano situazioni diambientale o funzionale in seguito alle frizioni degli ultimi mesi tra Tribunale e Procura e all’interno dello stesso ufficio inquirente. Quasi tutte ...

