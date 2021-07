Calciomercato Juventus, ecco il sostituto di Cristiano Ronaldo (Di lunedì 19 luglio 2021) La Juventus sta preparando la prossima stagione, in campo e sul Calciomercato. I bianconeri cercano un centrocampista centrale da regalare a Max Allegri, ma, allo stesso tempo, tengono in considerazione l’ipotesi di un addio di Cristiano Ronaldo. In pole – secondo quanto riferito da Tuttosport – ci sarebbe Gabriel Jesus del Manchester City e non Mauro Icardi, come sembrava sino a qualche giorno fa. Madama, infatti, vorrebbe prelevare l’attaccante brasiliano dai citizens. Calciomercato Juventus, IL DOPO CR7 Gabriel Jesus, quindi, in pole per il dopo CR7: l’attaccante brasiliano ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 luglio 2021) Lasta preparando la prossima stagione, in campo e sul. I bianconeri cercano un centrocampista centrale da regalare a Max Allegri, ma, allo stesso tempo, tengono in considerazione l’ipotesi di un addio di. In pole – secondo quanto riferito da Tuttosport – ci sarebbe Gabriel Jesus del Manchester City e non Mauro Icardi, come sembrava sino a qualche giorno fa. Madama, infatti, vorrebbe prelevare l’attaccante brasiliano dai citizens., IL DOPO CR7 Gabriel Jesus, quindi, in pole per il dopo CR7: l’attaccante brasiliano ...

