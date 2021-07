Boschi: “Berruti è mio”, Selvaggia Lucarelli punzecchia: “Marca il territorio come un’adolescente” (Di lunedì 19 luglio 2021) La giornalista Selvaggia Lucarelli stuzzica l’ex ministro Maria Elena Boschi, dandole dell’adolescente dopo aver notato il suo atteggiamento nei riguardi del fidanzato Berruti Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono sempre più innamorati e affiatati. L’ex ministro e l’attore si trovano in vacanza all’Isola di Ponza per godersi un po’ di relax e coccole. Gli scatti su Instagram della coppia hanno fatto il giro del web, finendo nei trend topic dei social. In particolare, la foto che ha suscitato maggiore interesse è stata quella del tatuaggio sul braccio di Berruti, ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 19 luglio 2021) La giornalistastuzzica l’ex ministro Maria Elena, dandole dell’adolescente dopo aver notato il suo atteggiamento nei riguardi del fidanzatoMaria Elenae Giuliosono sempre più innamorati e affiatati. L’ex ministro e l’attore si trovano in vacanza all’Isola di Ponza per godersi un po’ di relax e coccole. Gli scatti su Instagram della coppia hanno fatto il giro del web, finendo nei trend topic dei social. In particolare, la foto che ha suscitato maggiore interesse è stata quella del tatuaggio sul braccio di, ...

CaffeFou : 'Nostro', 'Te piacerebbe': #Berruti fa la litigare la Boschi - disicaterina : @AzzurraBarbuto La Lucarelli non ne azzecca una poverina! I suoi tweet sono sempre fuori luogo. Forse é invidiosa p… - FilippoCarmigna : Maria Elena Boschi e il post sexy di Giulio Berruti, la ex ministra 'gelosa': «È mio» - redazionerumors : #SelvaggiaLucarelli non riesce a non dire la sua! Siete d'accordo con il tweet di @stanzaselvaggia ?… - giovann33905927 : @stanzaselvaggia ... ma poi figuratevi, io alla storia Berruti-Boschi non ho mai creduto! Di fatti ancora non se ne… -