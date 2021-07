Baby K | «Il tormentone è un arte»

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 luglio 2021) L 'delnon è una passeggiata: se ne può azzeccare uno ed entrare di diritto nell'affollato pantheon degli artisti one hit wonder, quelli che impazzano in radio, in streaming e nelle classifiche per una sola stagione prima di cadere nell'oblio, ma per collezionare successi e dischi di platino a getto continuo la fortuna non basta. Ne sa qualcosaK, che anche quest'anno sarà protagonista della colonna sonora dell'estate con Mohicani, il singolo «latino» in collaborazione con Boomdabash. «La mia storia è abbastanza singolare: quando ho iniziato facendo rap, le radio si rifiutavano di mandare in onda le canzoni con quel ...