marguelito : @virginiaraggi Se la notizia fosse vera e tu avessi onestà intellettuale e non solo, ti dimetteresti - battaglia_persa : RT @romatoday: Alberi pericolanti: il Comune non utilizza i soldi stanziati dalla Regione e perde il finanziamento - angheluruju11 : RT @romatoday: Alberi pericolanti: il Comune non utilizza i soldi stanziati dalla Regione e perde il finanziamento - Gianmar26145917 : RT @RottoMeso: Ti credo, è occupata a vedere quello che scrive Salvini. - RottoMeso : Ti credo, è occupata a vedere quello che scrive Salvini. -

Ultime Notizie dalla rete : Alberi pericolanti

RomaToday

C'era un milione e mezzo di euro, a disposizione del Comune, per fronteggiare il crollo degli. I fondi, stanziati dalla Regione grazie al Fondo di solidarietà dell'unione Europea, non ...'Glidi Via Australia e di gran parte del pentagono dell'Eur, privi di manutenzione da anni, sono visibilmente secchi e. La mancanza di potatura riguarda sia gli arbusti di nuovo ...Procura ha sequestrato in via preventiva 352 alberi di pino a Benevento «per il pericolo che si procedesse ad abbattimenti generalizzati, come previsto dalla delibera di giunta comunale ...Fu piantato più di duecento anni fa all’incrocio tra via Primo Maggio e via Beccaletto. Il vicesindaco: «Purtroppo una perizia ha rivelato una classe di pericolosità abbastanza alta, non abbiamo alter ...