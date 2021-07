Un posto al sole, anticipazioni 19 luglio: la decisione di Filippo (Di domenica 18 luglio 2021) Filippo sarà ancora una volta al centro della scena ad Un posto al sole. Il Sartori, come rivelano le anticipazioni relative alla puntata in onda lunedì 19 luglio, dovrà prendere una decisione importante per lui una volta che sarà dimesso dall'ospedale. Il giovane, dopo averci pensato bene, deciderà di tornare a casa da Serena e Irene anche se la convivenza non sarà affatto semplice. Intanto, Jimmy andrà al campo estivo e nonostante i consigli di Franco, si ritroverà faccia a faccia con le sue paure. Un posto al sole, spoiler 19 ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 18 luglio 2021)sarà ancora una volta al centro della scena ad Unal. Il Sartori, come rivelano lerelative alla puntata in onda lunedì 19, dovrà prendere unaimportante per lui una volta che sarà dimesso dall'ospedale. Il giovane, dopo averci pensato bene, deciderà di tornare a casa da Serena e Irene anche se la convivenza non sarà affatto semplice. Intanto, Jimmy andrà al campo estivo e nonostante i consigli di Franco, si ritroverà faccia a faccia con le sue paure. Unal, spoiler 19 ...

