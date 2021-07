Ultime Notizie Roma del 18-07-2021 ore 18:10 (Di domenica 18 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera da mare versione da parte di Francesco Vitale in studio sale a 156 il bilancio delle vittime del maltempo in Germania 134 Nella località di badrane alta Baviera la cancelliera Merkel è in renania-palatinato fra le zone più colpite parla di immagini tra gli promette aiuti economici in tempi brevi e mentre in Belgio si contano 27 morti scatta l’emergenza maltempo diverse parti dell’Austria da ieri per strada fortissime piogge di allerta per il rischio inondazione in diverse località Danubio colpita in particolare Salisburgo il Tirolo ma anche Vienna e la sua regione marcia indietro del premier britannico Johnson andrà in quarantena a ... Leggi su romadailynews (Di domenica 18 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera da mare versione da parte di Francesco Vitale in studio sale a 156 il bilancio delle vittime del maltempo in Germania 134 Nella località di badrane alta Baviera la cancelliera Merkel è in renania-palatinato fra le zone più colpite parla di immagini tra gli promette aiuti economici in tempi brevi e mentre in Belgio si contano 27 morti scatta l’emergenza maltempo diverse parti dell’Austria da ieri per strada fortissime piogge di allerta per il rischio inondazione in diverse località Danubio colpita in particolare Salisburgo il Tirolo ma anche Vienna e la sua regione marcia indietro del premier britannico Johnson andrà in quarantena a ...

Agenzia_Ansa : Nuova stretta della Francia sugli ingressi di visitatori stranieri. Chi arriva da Regno Unito, Spagna, Portogallo,… - Agenzia_Ansa : Sono 165.269 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri er… - fanpage : In Francia multe fino a 45mila euro e carcere per esercenti che violano #greenpass - Telesardegna : Coronavirus in Italia, ultime notizie e aggiornamenti (18 luglio) - RedazioneDedalo : Enna – Covid: 39 positivi, 75 in quarantena -