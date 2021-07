Tokyo 2020 | Nibali | “Sto molto bene | daremo il massimo per arrivare a medaglia”

Leggi su sportface

(Di domenica 18 luglio 2021) “Sto. Tutto sta procedendo al meglio, secondo il programma che abbiamo stilato. L’obbiettivo? Siamo carichi, cercheremo tutti di dare ile come squadra di ottenere una. Non saràsemplice, ma l’obbiettivo è quello. Penso che sia normale e che valga per tutte le nazionali. Per me non è la prima Olimpiade, quindi l’emozione è un po’ differente, ma c’è sempre quella attenzione per un evento di così grande importanza. Olimpiade blindata? Purtroppo si. Nel nostro sport da lungo tempo abbiamo vissuto questa assenza di pubblico. Anche alle Olimpiadi di Pechino comunque ricordo ...