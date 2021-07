Surf | calendario Olimpiadi Tokyo | programma | date | orari | tv | streaming

(Di domenica 18 luglio 2021) Il conto alla rovescia sta per scadere e ledi2021 sono ormai prossime. Sarà una grande occasione per il, per la prima volta inserito nela Cinque Cerchi. Le prove avranno inizio nella notte italiana tra il 24 e il 25 luglio, in cui si svolgeranno i primi due round. Quello inaugurale, dunque, e quello riservato ai ripescaggi. Nella notte successiva è previsto il terzo round e le prime eliminazioni. Nella nottata tra il 26 e il 27 luglio si terranno i quarti di finale e le semifinali, prima di far calare il sipario la notte successiva (27-28 luglio) con le finali e le annesse premiazioni. Si ...

