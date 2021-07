Spalletti, oggi il primo test del suo nuovo Napoli (Di domenica 18 luglio 2021) Prima amichevole per il Napoli targato Luciano Spalletti. Questo pomeriggio, alle ore 17.30, è prevista l’amichevole contro la Bassa Anaunia, squadra che milita nel campionato di Promozione del Trentino. Una sfida molto semplice ma che servirà per testare le condizioni fisiche del gruppo azzurro, reduce da tre giorni di ritiro a Dimaro. Per Spalletti questa partita sarà anche l’occasione per valutare alcuni giocatori aggregati al gruppo come Ounas e tanti giovani (da Gaetano a Tutino fino a quelli della Primavera). FOTO: Sito ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) Prima amichevole per iltargato Luciano. Questo pomeriggio, alle ore 17.30, è prevista l’amichevole contro la Bassa Anaunia, squadra che milita nel campionato di Promozione del Trentino. Una sfida molto semplice ma che servirà perare le condizioni fisiche del gruppo azzurro, reduce da tre giorni di ritiro a Dimaro. Perquesta partita sarà anche l’occasione per valutare alcuni giocatori aggregati al gruppo come Ounas e tanti giovani (da Gaetano a Tutino fino a quelli della Primavera). FOTO: Sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

