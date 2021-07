Sandra Milo: “Mi chiese di fare la faccia da porca, me lo disse davanti a tutti e ci rimasi malissimo” (Di domenica 18 luglio 2021) “Mi chiese di fare la faccia da porca. Me lo disse davanti a tutti. Ho vissuto quel momento malissimo”. Sandra Milo si racconta a cuore aperto con il settimanale Mio, rivelando questo aneddoto inedito sulla sua storia d’amore con Federico Fellini. “Erano altri tempi, non erano frequenti queste affermazioni volgari – ha spiegato l’attrice -. Ero in imbarazzo, non sapevo cosa fare, me lo disse davanti a tutti, mi vergognavo“. La Milo ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) “Midilada. Me lo. Ho vissuto quel momento”.si racconta a cuore aperto con il settimanale Mio, rivelando questo aneddoto inedito sulla sua storia d’amore con Federico Fellini. “Erano altri tempi, non erano frequenti queste affermazioni volgari – ha spiegato l’attrice -. Ero in imbarazzo, non sapevo cosa, me lo, mi vergognavo“. Laha ...

