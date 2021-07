Sacchi non inserisce il Napoli tra i favoriti: «L’ambiente è chiamato a un salto di qualità» (Di domenica 18 luglio 2021) Arrigo Sacchi alla Gazzetta parla del campionato e dei nuovi allenatori. Definisce Allegri “un ottimo allenatore del calcio italiano, cioè di un calcio basato sugli episodi e sulla tattica” ma intanto piazza la Juventus davanti a Milan e Inter. È scettico sul Napoli, anche se lo lascia solo intuire. «Spalletti è bravo, anche se non sempre è riuscito a esprimersi al massimo. Il presidente, cui vanno i complimenti perché i conti del club sono in ordine, è passionale. Uno scrittore diceva: l’intelligenza è bene, la pazienza è meglio. Tutto L’ambiente, a Napoli, è chiamato a un salto di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 luglio 2021) Arrigoalla Gazzetta parla del campionato e dei nuovi allenatori. Definisce Allegri “un ottimo allenatore del calcio italiano, cioè di un calcio basato sugli episodi e sulla tattica” ma intanto piazza la Juventus davanti a Milan e Inter. È scettico sul, anche se lo lascia solo intuire. «Spalletti è bravo, anche se non sempre è riuscito a esprimersi al massimo. Il presidente, cui vanno i complimenti perché i conti del club sono in ordine, è passionale. Uno scrittore diceva: l’intelligenza è bene, la pazienza è meglio. Tutto, a, èa undi ...

