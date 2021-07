Preghiera di oggi 18 luglio alla Madonna del bagno di Lendinara (Di domenica 18 luglio 2021) Una sorgente d’acqua miracolosa sgorgo all’improvviso in prossimità della statua della Madonna. Scopriamo cos’è accaduto. Nel 1509, un temporale fece forti danni nel territorio di Lendinara, in provincia di Rovigo, in Veneto, abbattendosi anche sull’abitazione di Giovanni Borezzo, e la distrusse. L’unico oggetto che si conservò di quell’abitazione fu la statuetta di una Madonna con L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 18 luglio 2021) Una sorgente d’acqua miracolosa sgorgo all’improvviso in prossimità della statua della. Scopriamo cos’è accaduto. Nel 1509, un temporale fece forti danni nel territorio di, in provincia di Rovigo, in Veneto, abbattendosi anche sull’abitazione di Giovanni Borezzo, e la distrusse. L’unico oggetto che si conservò di quell’abitazione fu la statuetta di unacon L'articolo proviene da La Luce di Maria.

