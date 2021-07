Milano, incidente in moto: due ragazzi cadono dal mezzo, gravissimo 19enne con la gamba amputata (Di domenica 18 luglio 2021) È stato ricoverato al Policlinico San Gerardo di Monza in gravissime condizioni in arresto cardiaco e con la gamba destra amputata un 19enne, che insieme a un amico di 20 anni è caduto dalla moto a ... Leggi su leggo (Di domenica 18 luglio 2021) È stato ricoverato al Policlinico San Gerardo di Monza in gravissime condizioni in arresto cardiaco e con ladestraun, che insieme a un amico di 20 anni è caduto dallaa ...

