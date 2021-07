Merkel su luoghi alluvioni, 'immagini spettrali' (Di domenica 18 luglio 2021) "immagini spettrali". Così Angela Merkel, ad Adenau, ha definito quello che ha visto sui luoghi dell'alluvione in uno statement tenuto subito dopo. "immagini spettrali". "Grazie a Dio il nostro Paese ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) "". Così Angela, ad Adenau, ha definito quello che ha visto suidell'alluvione in uno statement tenuto subito dopo. "". "Grazie a Dio il nostro Paese ...

Advertising

RaiNews : Oltre 180 vittime per le alluvioni in Europa. Merkel visita i luoghi del disastro in Germania - repubblica : Il delfino di Mekel ride sui luoghi del disastro: indignazione nel Paese - Corriere : Germania, Merkel sui luoghi del disastro: «Non sappiamo quante sono le persone scompar... - MediasetTgcom24 : Maltempo in Germania, Angela Merkel visita i luoghi delle alluvioni #Maltempo - infoitinterno : Ancora danni per l’alluvione in Germania, fiumi in piena e case spazzate via: Angela Merkel sui luoghi della catast… -